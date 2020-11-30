Российский парикмахер назвал разницу между хорошим и плохим мастером

Российский стилист и колорист Игорь Хонин назвал разницу между опытным и непрофессиональным мастером. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

Парикмахер рассказал, что многочисленные награды и дипломы не являются гарантом качественного выполнения окрашивания и стрижки волос. По словам Хонина, мастер, который постоянно участвует в конкурсах, часто не умеет делать классические салонные работы. Он также добавил, что часто курсы и мастер-классы других специалистов бывают бесполезными.

Согласно материалу, отличительная черта опытного стилиста — его страница в Instagram. Так, если в аккаунте опубликованы примеры хороших работ мастера, это значит, что он тратит на свое развитие много денег, времени и сил.

Вдобавок отмечается, что о добросовестности стилиста также говорит его внимательное отношение к клиенту. По словам Хонина, хороший парикмахер никогда не будет применять в работе упавшую на пол расческу. Помимо этого, в топовых салонах посетителям предоставляется индивидуальный инструмент, который вынимают из стерильной упаковки на его глазах.

Кроме того, колорист подчеркнул, что профессионала от любителя отличает отношение к конструктивной критике. Хонин объяснил, что всегда посоветует клиенту вернуться к предыдущему мастеру, если поймет, что не сможет выполнить процедуру лучше него. Однако если окрашивание посетителя выполнено плохо, он всегда укажет на это.

Герой материала также призвал коллег не давать пустых обещаний о том, что цвет волос получится «в точности как на картинке», поскольку один и тот же оттенок краски для волос не всегда выглядит одинаково на разных волосах. По мнению Хонина, если колорист уверяет в обратном, то это повод отказаться от его услуг.

Ранее в ноябре популярный стилист раскрыл главные проблемы в работе со знаменитостями. Токио Стайлз рассказал, что рэперша Карди Би все решает в последнюю минуту, а самым строгим клиентом он назвал бизнесвумен Кайли Дженнер.