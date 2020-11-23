Популярный стилист раскрыл главные проблемы в работе со знаменитостями

Популярный стилист Токио Стайлз раскрыл главные проблемы, с которыми он сталкивается во время работы со знаменитостями мирового уровня. Соответствующий материал публикует Page Six.

По словам специалиста, американская рэперша Карди Би все решает в последнюю минуту. Так, за два часа до одной из съемок исполнительница попросила уложить ей волосы в виде змей, как на голове у персонажа древнегреческой мифологии Медузы Горгоны. На фразу о том, что у них на это мало времени, Би ответила: «Мне все равно, вечеринка не начнется, пока я не буду готова».

Стайлз был вынужден отправиться в несколько магазинов, чтобы купить поддельных змей, проволоку и пистолеты для горячего клея. Фотосессия была отложена на шесть-восемь часов, а завершилась она в 6 утра следующего дня. «Карди держит меня в тонусе», — высказался стилист. Кроме того, для рэперши он реализует самые необычные и сложные прически.

Одним из самых строгих клиентов он назвал 23-летнюю предпринимательницу Кайли Дженнер. Специалист отметил, что знаменитость отлично знает, что ей подходит, а что — нет. «Были времена, когда я приходил к ней с идеей, а она говорила, что она ей не к лицу. Кайли знает свои особенности. Она — гуру красоты», — добавил Стайлз.

Парикмахер также рассказал о том, что пристальнее всего к своей прическе относится супермодель Наоми Кэмпбелл. По его словам, для нее очень важно, чтобы волосы были идеально прямыми и гладкими.

В июле Карди Би нанесла на волосы монограмму Louis Vuitton и удивила фанатов. На снимках исполнительница позировала в вещах французского модного дома. Стилист Токио Стайлз собрал волосы девушки в длинный конский хвост и нанес на них принт в тон наряда.