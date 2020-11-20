Рианна появилась на публике со стрижкой из 80-х

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна появилась на публике с прической, популярной в 70-80-х годах прошлого века. Фотографию папарацци публикует People.

Речь идет о стрижке маллет (mullet), которая характерна тем, что волосы подстрижены коротко на макушке и длиннее на затылке. Отмечается, что эта прическа была распространена среди спортсменов и рок-музыкантов, а также символизировала свободу, вызов и бунтарство.

На размещенном в сети снимке 32-летняя Рианна идет на ужин в калифорнийском городе Санта-Моника с новой стрижкой. Она одета в коричневую футболку без рукавов, светлые расклешенные брюки с принтом в стиле тай-дай и белые туфли-лодочки на шнуровке. Ее образ дополняют ярко-красная помада и солнечные очки.

Известно также, что певица носила точно такую же прическу в 2013 году во время Недели моды в Нью-Йорке.

Упомянутая «бунтарская» стрижка вновь стала модным трендом осенью 2020 года. Тогда в Instagram фотографиями с модной прической начали делиться как мужчины, так и женщины. В их числе оказались актриса и певица Майли Сайрус, исполнительница Билли Айлиш, актер Финн Вулфард и другие.