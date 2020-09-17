Популярная в 70-х бунтарская стрижка вновь стала трендом

Знаменитости начали массово публиковать снимки с «бунтарской» прической, популярной в прошлом веке, и запустили новый модный тренд. На размещенные в Instagram посты обратили внимание журналисты Independent.

Речь идет о стрижке маллет (mullet), форме которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Отмечается, что эта прическа была распространена среди рокеров 70-х годов и символизировала свободу, вызов и бунтарство.

Так, например, американская актриса и певица Майли Сайрус поделилась в своем Instagram фото, на котором она запечатлена с описанной модной стрижкой. Исполнительница Билли Айлиш не только сделала маллет, но и покрасила волосы: корни — в кислотно-зеленый цвет, а остальные пряди — в натуральный каштановый.

Фото опубликовано @billieeilish

Тренд полюбился не только женщинам, но и мужчинам. Канадский актер Финн Вулфард, известный по роли Майка Уилера в телесериале «Очень странные дела», снялся для воскресной британской газеты The Observer с такой же прической.

Фото опубликовано @finnwolfhardofficial

В июле прическа героини из сериала «Друзья» стала новым модным трендом. Речь идет о стрижке боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон.