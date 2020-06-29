Модель подстриглась детскими ножницами на камеру и была поднята на смех

Модель и писательницу подняли на смех за стрижку, которую она сделала сама на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса. На опубликованный в ее Instagram-аккаунте ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Рут Крилли (Ruth Crilly) получила инструкцию правильной стрижки от своего парикмахера Кэтрин Де Розарио (Katherine De Rozario). Дома у британки не оказалось профессиональных ножниц, поэтому вместо них она использовала детские, которые предназначены для безопасной резки бумаги.

Так, на размещенных кадрах Крилли сначала собрала волосы в четыре небольших пучка, затем разделила оставшиеся снизу пряди на две части с помощью резинок и попыталась подстричь концы. Однако срез получился неровным, поскольку детские ножницы оказались недостаточно острыми. Несмотря на это, блогерша закончила стрижку таким же способом.

«У Кэти есть филировочные ножницы, которые как раз предназначены для стрижки волос. А у меня есть только детские, которыми невозможно порезать пальцы. Я была уверена, что они тоже идеально подойдут», — пошутила Крилли в процессе и добавила, что не была готова так сильно испортить прическу.

Фото опубликовано @modelrecommends

Писательница порекомендовала подписчикам не повторять ее ошибок и использовать в работе специальные зажимы и резинки для разделения прядей, а также профессиональные ножницы. Поклонники посмеялись над Крилли в комментариях под постом, набравшим более 300 тысяч просмотров. «О господи, зачем ты продолжаешь это делать?!» — написал один из них. «Я тебя обожаю даже с такой неудачной стрижкой», — признался второй. «И смех, и грех», — заключил третий.

В июне пользователи сети показали испорченную в изоляции внешность и запустили флешмоб. Так, например, один из юзеров попытался побриться с помощью электрической машинки и в результате оставил на голове несколько проплешин. Кроме того, две девушки поделились снимками своих стрижек с неровными срезами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!