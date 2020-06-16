Салоны красоты задумали перестать сушить волосы клиентам

В парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса. Пояснение экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли (Tim Hartley) приводит Daily Star.

По словам эксперта индустрии, вирус способен «жить» в помещениях в течение продолжительного времени, а теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий. «Часовая сушка в салоне больше не безопасна как для стилиста, так и для клиента. Исследования показали, что COVID-19 гораздо легче передается через быстрый поток воздуха», — прокомментировал Хартли.

В связи с этим специалист отметил пользу коротких стрижек после окончания пандемии: обладательницы такой прически смогут отказаться от фена, поскольку их волосы быстро высыхают естественным образом. Хартли также порекомендовал выбирать популярную стрижку боб, поскольку она «сексуальна и удобна».

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Известно, что Национальная федерация парикмахерских и салонов красоты (NHBF), крупнейшая в Великобритании ассоциация парикмахерских, призывает все заведения страны ограничить продолжительность обслуживания клиентов, чтобы контролировать распространение коронавируса.

В июне российский юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях фотографию из парикмахерской и смутил своих фанатов. Некоторых возмутило, что юморист посетил салон во время действующего режима самоизоляции, других — что маска не закрывает нос парикмахера.

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