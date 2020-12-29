Российский парикмахер босиком по снегу догоняла незаплатившую клиентку

Российский парикмахер пожаловалась на клиентку, которая не оплатила оказанную ей услугу и сбежала. Об этом сообщает «Аргументы и факты в Перми» со ссылкой на пост в Facebook.

Жительница Перми Алена Бехтерева, владеющая местным салоном красоты, рассказала журналистам, что к ее мастеру обратилась супружеская пара за сложным окрашиванием. Колорист назвала примерную стоимость процедуры, поскольку точная цена высчитывается в конце из расхода краски. Клиенты согласились и приехали по записи в назначенный день.

По словам Бехтеревой, мужчина свободно говорил по-русски, а его жена — нет, в связи с чем специалистке приходилось в течение пяти часов общаться с посетительницей на языке жестов и показывая фотографии. «Странности начались с момента сушки волос, когда еще не виден результат. Девушка, не говорящая на русском языке, заголосила, что ей что-то не нравится», — отметила парикмахер.

Согласно материалу, сотрудница салона успокоила недовольную клиентку и закончила укладку волос. Несмотря на это, приехавший супруг отказался оплачивать окрашивание. Бехтерева вызвала полицию, которая так и не приехала в течение трех часов. Тогда мужчина предложил оплатить одну треть от суммы, однако, по словам мастера, в конечном счете он не сделал и этого.

Пермячка пожаловалась, что пара вышла на улицу, села в автомобиль и уехала, а владелица салона бежала за ними по снегу босиком. «Их это не смутило», — заключила она и добавила, что надеется получить оплату от нарушителей, поскольку в убытке оказался и салон, и мастер. Бехтерева планирует писать заявление в полицию.

Ранее в декабре россиянку заперли в салоне красоты за отказ платить за процедуры. Жительница Новосибирска посетила местный салон, чтобы сделать ботокс для волос и подстричь кончики. По словам клиентки, ее разочаровал полученный результат, и она заявила, что не намерена платить за процедуру. Тогда администратор салона заперла дверь, чтобы девушка не смогла покинуть заведение без оплаты, и вызвала охрану.