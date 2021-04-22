Цена на первую стрижку после карантина вывела из себя клиентку парикмахерской

Жительница Великобритании отправилась в салон красоты, который впервые открылся после снятия карантинных ограничений, и была удивлена ценой за новую прическу в чеке. На публикацию на портале Mumsnet обратили внимание в Liverpool Echo.

Пользовательница с никнеймом charlieginger1987 рассказала, что из-за пандемии коронавируса ей пришлось ждать визита в парикмахерскую на протяжении семи месяцев. Наконец женщине удалось записаться на необходимые ей процедуры, которые включали в себя мелирование, тонирование корней волос, стрижку и укладку.

«На сайте говорилось, что такое окрашивание обойдется мне в 130 фунтов стерлингов, но на всякий случай я заложила 180. Однако когда я подошла расплатиться к администратору, мне показали сумму в размере 300 фунтов стерлингов, — поведала героиня материала. — Это застало меня врасплох, и я решила просто оплатить счет, а затем проверила чек».

Выяснилось, что к 130 фунтам стерлингов (около 13 тысяч рублей) за мелирование мастера добавили 65 (6,5 тысячи рублей) за тонирование волос, 65 за женскую стрижку, 35 (3,5 тысячи рублей) за укладку и 5 фунтов стерлингов (500 рублей) чаевых. «Эта цена вывела меня из себя. Да, у меня длинные волосы, и на процедуры ушло четыре часа. Но такая стоимость все равно не оправдана!» — возмутилась британка в своей публикации.

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Другие пользователи Mumsnet поддержали женщину в комментариях. «Это безумие! В наши дни такое недопустимо», «С тебя собрали столько денег, а потом заставили платить чаевые? Невероятно!», «Сочувствую тебе, это абсолютно ненормально», — писали они.

Ранее в апреле жительница Манчестера показала дешевый способ окрашивания волос в блонд и вызвала споры в сети. Ради экономии женщина начала использовать осветляющий спрей для волос бренда Sun-In за 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). Она заверила, что одной бутылки средства ей хватает более чем на год.