Самойлова «утешила» младших детей деньгами в день рождения их старшей сестры

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова раздала своим детям деньги в день рождения их старшей сестры. Происходящее она сняла на видео, которые опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

На размещенных роликах Ариэла, которой 27 июля исполнилось 10 лет, а также ее младшие сестры, четырехлетняя Майя и шестилетняя Лея, распаковывают розовые коробки, перевязанные шелковыми лентами. Среди подарков старшей дочери Самойловой, в частности, оказались многочисленные наборы игрушек, смартфон iPhone 12, а также стопка пятитысячных купюр. «Еще мы подарили деньги. Учу ее инвестировать и финансовой грамотности с детства», — гласит подпись на публикации.

Далее на кадрах мать протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей со словами: «Утешительные призы».

Ранее Самойлова рассказала, что подготовила в день рождения Ариэлы сюрприз, состоящий из трех частей. Сперва мать и дочь отправились в бутик французского модного дома Louis Vuitton, где девочка выбрала себе свою первую сумку люксового бренда. Затем знаменитость показала на видео, как они с Ариелой заселяются в президентский люкс отеля Four Seasons с видом на Кремль. Наконец, девочка провела три часа в роскошном спа-комплексе в компании родителей.