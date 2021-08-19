Вера Брежнева показала квартиру в Киеве

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фото из квартиры в Киеве

Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала, как выглядит ее квартира в Киеве. Фотографиями интерьера артистка поделилась в сторис Instagram, сообщает Teleprogramma.pro.

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По данным портала, певица приехала в украинскую столицу после отдыха в Италии и Греции. Комнаты в ее квартире выполнены в светлых тонах. В один из кадров попала столовая с обеденным столом на восемь человек и люстра, сделанная в виде нескольких колец.

Позже Брежнева опубликовала в Instagram сторис из спальни. Стены в комнате выкрашены в белый цвет, там также стоит белый шкаф и кровать. Освещением служит лампа коричневого оттенка на прикроватной тумбе.

В апреле 2021 года украинские журналисты узнали, какая недвижимость на Украине принадлежит Брежневой и ее мужу, композитору Константину Меладзе. Певица владеет в Киеве пентхаусом площадью 70 квадратных метров и пятикомнатной квартирой на Десятинной улице.