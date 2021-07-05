Среда обитания
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
В Москве двухлетний мальчик проглотил инструмент для маникюра
Украинский государственный телеканал показал карту России с Крымом
Глава МИД Украины призвал «сломать стену» в вопросе поставок оружия из Германии
Суд Петербурга снова запретил аниме
Зарегистрировано название новой российской вакцины от коронавируса
Мужчины с водкой высунулись из авто на ходу и рассмешили московского водителя 
Россиянин счел чужого ребенка слишком грязным и похитил его для купания
Самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта в Сочи и попал на видео
Раскрыты подробности гибели россиян с ребенком в Анапе
Новости партнеров
Прослушать новость

Валерий Меладзе потратил на растения для сада десятки тысяч рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Певец Валерий Меладзе вместе с супругой, бывшей солисткой поп-группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, потратил на растения десятки тысяч рублей. Артисты провели экскурсию по участку для шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Меладзе и Джанабаева переехали в новый дом в Московской области в 2021 году. В начале интервью они показали Собчак сад, где идет «небольшая посадка». Телеведущая заметила, что на некоторых растениях сохранились ценники. Так, пихта корейская обошлась супругам в 19,3 тысячи рублей, а за горную сосну Рострату они отдали почти 15 тысяч рублей. Джанабаева назвала эту часть владений волшебным садом.

Артист отметил, что недвижимость стала для него не первой, а за свою жизнь он построил 17 домов. Супруги также поделились подробностями ведения хозяйства. В 2020 году им пришлось распустить персонал и следить за жильем вместе с няней. По словам Джанабаевой, готовка и уборка в доме дались ей с трудом. «Я уже, конечно, озверела немного», — пояснила певица.

Ранее Джанабаева показала подписчикам в Instagram, как выглядит комната дочери Агаты. Интерьер помещения был выполнен в пастельных тонах с преобладанием розового и сиреневого. Из мебели в кадр попали книжный шкаф, кресло и детская кровать.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах против его брата
Меладзе и Джанабаева поделились подробностями о воспитании дочери
У Меладзе и Джанабаевой родился третий ребенок
Другие материалы рубрики
Дом00:02 5 апреля

Ядовитый захватчик

В СССР надеялись, что борщевик поможет сельскому хозяйству. Теперь опасный сорняк заполонил Россию
13:5830 июня

Путину показали платежки за квартиру на десятки тысяч рублей

13:0530 июня

Ведущие прямой линии с Путиным отправили Троицк в другой регион

13:0430 июня

Путин объяснил рост цен на заборы и жилье

Дом00:0528 марта

Назад в прошлое

Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
11:5030 июня

Звезда «Секса в большом городе» обзавелась новым домом в Нью-Йорке

10:1030 июня

Бузова показала свой дом в Африке

09:3630 июня

России предрекли падение спроса и цен на жилье

Среда обитания00:0117 марта

Прожиточный минимум

Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
08:2530 июня

В России разыщут владельцев заброшенных домов и участков

01:2024 июня

Россиянка сделала прививку от коронавируса и выиграла квартиру

04:5330 июня

В России разыщут выигравших миллионы рублей в лотерее восьмерых человек

Россия
Биолог назвала причину мутации коронавируса
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины:
наводнение в Сочи глазами очевидцев
Части российских регионов предрекли сочинские ливни
«“Новые люди” ничего не боятся»
О третьем съезде партии
Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Кремль ответил на вопрос о сотрудничестве с США после атак хакеров на Kaseya
Все материалы
Мир
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу
Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Поющий Енисей.
Сибирский юношеский оркестр выступил на фоне каскадов водосброса ГЭС En+ Group
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео
Девушка посоветовала брату физическое упражнение и превратила его в «монстра»
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
«Гангстер и алкоголик»
 
Девушка объявила друзьям о беременности и попала в неудобную ситуацию
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей
Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов
Названа смертельная опасность чипсов
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
Самый доступный кроссовер Haval в России подорожал на 70 тысяч рублей
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
На московские дороги выйдут беспилотные такси от «Яндекса»
E-Legend EL1 — современная интерпретация раллийного Audi Quattro
Электрокар с тремя моторами напомнит о легенде 80-х
В России запатентовали новый вездеход в стиле «Шерпа»
Видео: зомби по имени Мерс
Блогеры вернули к жизни грязнейший Mercedes в России — он врос в землю и в нем завелись осы
У российской Skoda Octavia появилась новая базовая версия
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Россиянин спас заблудившихся утят и попал на видео
В горах Ингушетии состоялась премьера спектакля «Кровная месть»
Хоровод дружбы в Башкирии установил мировой рекорд
Байкеры привезли мощи Александра Невского в район ЕАО
Два памятника Якутии вошли в список лучших в России
На Ямале создадут полигон водородной энергетики
Московский блогер побывал в Омске и поделился впечатлениями
Все материалы