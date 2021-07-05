Валерий Меладзе потратил на растения для сада десятки тысяч рублей

Певец Валерий Меладзе вместе с супругой, бывшей солисткой поп-группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, потратил на растения десятки тысяч рублей. Артисты провели экскурсию по участку для шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

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Меладзе и Джанабаева переехали в новый дом в Московской области в 2021 году. В начале интервью они показали Собчак сад, где идет «небольшая посадка». Телеведущая заметила, что на некоторых растениях сохранились ценники. Так, пихта корейская обошлась супругам в 19,3 тысячи рублей, а за горную сосну Рострату они отдали почти 15 тысяч рублей. Джанабаева назвала эту часть владений волшебным садом.

Артист отметил, что недвижимость стала для него не первой, а за свою жизнь он построил 17 домов. Супруги также поделились подробностями ведения хозяйства. В 2020 году им пришлось распустить персонал и следить за жильем вместе с няней. По словам Джанабаевой, готовка и уборка в доме дались ей с трудом. «Я уже, конечно, озверела немного», — пояснила певица.

Ранее Джанабаева показала подписчикам в Instagram, как выглядит комната дочери Агаты. Интерьер помещения был выполнен в пастельных тонах с преобладанием розового и сиреневого. Из мебели в кадр попали книжный шкаф, кресло и детская кровать.