Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах против его брата

Певец Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах, выдвинутые против его брата, продюсера Константина Меладзе. Интервью с артистом было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

Он подчеркнул, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те пытаются пиариться на нем. «Я думаю, что к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин, но разве это интересно кому-нибудь?» — спросил исполнитель.

Он отметил, что всегда будет рядом со своим братом, но при этом сказал, что дает «голову на отсечение», что никакого харассмента «быть не могло». По словам Валерия Меладзе, продюсер является скромным и самодостаточным человеком, поэтому невозможно представить, чтобы он приставал к женщинам.

Ранее певица Ани Лорак рассказала, что Константин Меладзе намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. Позднее экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник также заявила о харассменте со стороны продюсера. По ее словам, однажды он посадил ее себе на колени и схватил за нижнюю часть бедра.