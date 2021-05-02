Бывшая солистка «ВИА Гры» вступилась за обвиненного в домогательствах Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская вступилась за российского продюсера Константина Меладзе, которого ранее обвинили в домогательствах украинские певицы Ани Лорак и Оля Полякова. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Полякову) знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить», — высказалась на эту тему Грановская. По словам артистки, которая долгое время тесно сотрудничала с продюсером, «слово "домогательство" и Константин Меладзе — абсолютно противоположные вещи».

Помимо этого, артистка предположила, что Полякова могла вступиться за Лорак лишь для того, чтобы напомнить о себе в СМИ с целью пиара. «Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез», — заключила экс-солистка.

В апреле Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер Константин Меладзе ее домогался. Позже артистка опровергла сказанное и заявила, что поклонники и журналисты неправильно ее поняли. На премии Вest Style Awards звезда заметила, что на самом деле не стала сотрудничать с Меладзе, потому что ей не подошли условия, которые предлагались на тот момент.

30 апреля украинская певица Оля Полякова также обвинила продюсера в домогательствах и выразила поддержку Лорак. Видеоролик с заявлением исполнительница выложила в своем Instagram-аккаунте. Певица призвала коллегу «не оправдываться ни перед кем» и «позволить правде звучать».