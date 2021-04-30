Украинская певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

@polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова обвинила российского продюсера Константина Меладзе в домогательствах и выразила поддержку своей коллеге по сцене Ани Лорак. Видеоролик с заявлением исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека», — заявила Полякова.

Певица призвала Лорак «не оправдываться ни перед кем» и «позволить правде звучать». Она считает, что только так можно уберечь девушек от харассмента.

Ранее Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер Меладзе ее домогался. Однако позже артистка опровергла сказанное и заявила, что поклонники и журналисты неправильно ее поняли. На премии Вest Style Awards звезда заметила, что на самом деле не стала сотрудничать с Меладзе по той причине, что ей не подошли условия, которые предлагались на тот момент.