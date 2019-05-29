На Украине певица решила создать первую женскую партию

Певица Ольга Полякова решила создать первую женскую партию на Украине и стать ее лидером. О своих намерениях артистка рассказал в видео, опубликованном в Facebook.

По словам исполнительницы, те женщины, которые слышали ее заявление, воодушевлены и хотят «участвовать в партии».

В ролике Полякова порассуждала над возможным названием политического объединения: «Есть такие прикольные названия, как "Партия Оли Поляковой", то есть ПОПА».

Затем она представила, как будет звучать название союза, если добавить к нему слово «женская». «И в принципе тогда не будет разницы, где сейчас мы с вами находимся и когда вы вступите в эту партию ко мне», — заявила певица.

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