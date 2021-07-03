Меладзе потребовали отстранить от фестиваля из-за концерта перед сыном Лукашенко

Российского исполнителя Валерия Меладзе потребовали отстранить от украинского фестиваля Atlas Weekend из-за концерта перед сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Украинские общественные организации обратились к организаторам мероприятия и отправили им письмо. «Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнеров фестиваля — обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля», — говорится в письме.

Там отмечается, что участие Меладзе вредит не только репутации фестиваля, но и репутации страны. В своем обращении общественные организации заявляют, что «режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых СМИ».

В мае артистов Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Григория Лепса и Emin раскритиковали за концерт в Белоруссии. Музыканты выступили в стране 28 мая по приглашению Виктора Лукашенко — старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко. Исполнители прилетели на российском бизнес-джете Як-42.