Брежневу и Меладзе раскритиковали за концерт перед сыном Лукашенко

Артистов Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Григория Лепса и Emin раскритиковали за концерт в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги».

Музыканты выступили в стране 28 мая по приглашению Виктора Лукашенко — старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко. Исполнители прилетели на российском бизнес-джете Як-42.

Звезды столкнулись с жесткой критикой, а в их аккаунтах в социальных сетях появилось множество негативных комментариев. Брежневу обвинили в том, что она поет перед «кровавым диктатором» и назвали «бессовестной дешевкой». Меладзе пришлось отключить функцию комментирования из-за резкой реакции пользователей.

В прошлом году певец Николай Басков выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики.