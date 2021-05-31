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Брежневу и Меладзе раскритиковали за концерт перед сыном Лукашенко

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Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ»

Артистов Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Григория Лепса и Emin раскритиковали за концерт в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги».

Музыканты выступили в стране 28 мая по приглашению Виктора Лукашенко — старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко. Исполнители прилетели на российском бизнес-джете Як-42.

Звезды столкнулись с жесткой критикой, а в их аккаунтах в социальных сетях появилось множество негативных комментариев. Брежневу обвинили в том, что она поет перед «кровавым диктатором» и назвали «бессовестной дешевкой». Меладзе пришлось отключить функцию комментирования из-за резкой реакции пользователей.

В прошлом году певец Николай Басков выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики.

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