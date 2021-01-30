Вера Брежнева удивила подписчиков утренним хобби с Меладзе

Певица Вера Брежнева удивила подписчиков утренним хобби: по утрам она любит заниматься скандинавской ходьбой вместе со своим мужем, продюсером Константином Меладзе.

«Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы», — написала артистка в своем Instagram.

Под публикацией многие одобрительно высказались об увлечении певицы, однако некоторые подписчики были удивлены спортивному выбору супругов. Они оставили такие комментарии, как «старость — не радость», «пенсионеры».

Данный вид спорта зародился в Финляндии. Считается, что скандинавская ходьба, при которой используются лыжные палки, помогает задействовать около 90 процентов мышц и сжечь почти вдвое больше калорий, чем при обычной ходьбе.