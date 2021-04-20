Украинскую певицу и бывшую участницу группы «ВИА Гра» Веру Брежневу задержали в Испании. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница отправилась в Барселону, чтобы принять участие в новом выпуске шоу «Орел и решка». Вместе с ней в передаче снималась Верка Сердючка.

«Сама не верю , что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало, почти не ела и сильно устала, эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!» — написала Брежнева. Она не уточнила по какой причине ее задержали.

В прошлом году турецкая газета Hurriyet посчитала певицу Веру Брежневу женой президента Украины Владимира Зеленского. Изображение с ошибкой было напечатано в статье про то, что жена Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Однако вместо фотографии первой леди Украины иллюстрацией стал постер из фильма «Восемь лучших свиданий» с Зеленским и Брежневой.