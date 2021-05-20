Российский певец Валерий Меладзе описал шоу-бизнес фразой «клубок целующихся змей». Таким образом артист ответил на просьбу дать определение этой сфере изданию «Аргументы недели».

Он также в формате блиц-опроса рассказал о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и раскрыл подробности своей жизни. По словам музыканта, самым страшным кошмаром для него стал период развода, но при это он считает все переживания пустыми. Он выразил мнение, что свою судьбу на 100 процентов изменить невозможно, что-то дается человеку с рождения.

Наиболее волнительным моментом в жизни Меладзе стало рождение детей, а старость певец представляет в кругу родных и близких. Лучшим средством от хандры артист считает сон: по его словам, он приходит домой, пьет горячий чай и долго спит.

Музыкант также ответил на вопрос, чем женщина может оттолкнуть мужчину. «Вы считаете, что я точно знаю ответ на вопрос? Мое мнение: отвратительно, когда женщина беспринципна», — заявил он. При этом Меладзе уверен, что дружба между мужчиной и женщиной возможна.

14 апреля в семье российского певца Валерия Меладзе и экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой родился третий ребенок. Девочка появилась на свет в одной из клиник Москвы. Имя новорожденной пока не раскрывается.