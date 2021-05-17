Экс-участница группы «ВИА Гра» обвинила Меладзе в домогательствах

Экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Своей историей она поделилась во время программы «Звезды сошлись», запись которой была опубликована на сайте НТВ.

Исполнительница рассказала, что попала в коллектив, когда ей было 23 года. Она назвала шоумена интеллигентным и воспитанным человеком, однако отметила, что после начала сотрудничества он попросил ее раздеться до белья, так как хотел посмотреть на ее фигуру. По словам певицы, после этого продюсер «не по-отечески приобнял» ее.

Позднее у «ВИА Гры» вышел клип с участием Найник, начались гастроли. Меладзе был недоволен работой участницы и вызвал ее к себе. «У него были претензии ко мне на сцене. Затем он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула у него с коленей и убежала», — сказала артистка.

Ранее певица Ани Лорак рассказала, что продюсер Константин Меладзе якобы намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. Позже бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская вступилась за шоумена.