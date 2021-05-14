Приходько обвинила Лорак в лицемерии после заявлений о домогательствах Меладзе

Украинская поп-певица Анастасия Приходько обвинила исполнительницу Ани Лорак в лицемерии после заявлений о домогательствах со стороны российского продюсера Константина Меладзе. Об этом сообщает Vesti.ua со ссылкой на слова Приходько.

Знаменитость, с которой в свое время также сотрудничал Меладзе, заявила, что продюсер не предлагал ей подобные варианты. «От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"», — заявила экс-участница «Фабрики звезд» в интервью.

Приходько добавила, что мужчины обычно не «подкатывают» к ней с подобными предложениями. Однако она отметила, что в шоу-бизнесе такое происходит повсеместно. Исполнительница также возмутилась из-за того, что Лорак заговорила о приставаниях только сейчас, хотя благодаря «сексу с этим человеком» она состоялась как артистка. «Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности», — подытожила Приходько.

Ранее певица Ани Лорак рассказала, что продюсер Константин Меладзе якобы намекал ей на нерабочие отношения взамен на продвижение музыкальной карьеры. Позже бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская вступилась за шоумена.