Супруга Меладзе показала комнату дочери

Супруга российского певца Валерия Меладзе, бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала комнату их дочери Агаты. Дизайн помещения выполнен в пастельных тонах. Видео из комнаты артистка поделилась в сторис Instagram.

Джанабаева сняла детскую только с одного ракурса. На кадрах видно, что в комнате стоит книжный шкаф с несколькими секциями белого цвета, нежно-розовое кресло и детская кровать светлого оттенка, над которой висят игрушки.

Дизайн помещения выполнен в пастельных тонах с преобладанием розового и сиреневого. Акцентами в интерьере служат длинные шторы с орнаментом в крупный цветок.

Меладзе и Джанабаева в третий раз стали родителями в апреле 2021 года. У пары родилась девочка, которую назвали Агатой. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — Константина и Луку. У певца также есть трое дочерей от первого брака с Ириной Меладзе: Арина, Инга и Софья.