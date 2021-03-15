У Меладзе и Джанабаевой появится третий ребенок

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила, что ждет третьего ребенка от певца и продюсера Валерия Меладзе. Фото с округлившимся животом она выложила в Instagram.

41-летняя артистка подписала публикацию: «В ожидании». Отмечается, что со скорым появлением на свет нового члена семьи женщину успели поздравить певица Зара, модель Виктория Лопырева и жена резидента Comedy Club Анжелика Ревва.

Джанабаева и Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной четы уже имеется два наследника — Константин и Лука. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое детей от первого брака.

7 января сообщалось, что дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина сломала шею. 18-летняя девушка выложила фото из больницы в соцсети, однако позднее удалила снимки.