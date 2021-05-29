Меладзе и Джанабаева поделились подробностями о воспитании дочери

Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева рассказали о своих родительских буднях. Артисты стали гостями шоу Первого канала «Вечерний Ургант», выпуск программы доступен на YouTube.

Ведущий шоу Иван Ургант спросил у супругов, как они справляются с родительскими обязанностями: 12 апреля 2021 года у пары появилась на свет девочка Агата. Певцы поделились подробностями о своей жизни и рассказали, что ухаживают за ребенком своими силами, не обращаясь за помощью к няне. Меладзе заявил, что активно помогает своей супруге в воспитании дочери.

«По ночам стараюсь подхватить малышку. Она все больше и больше просыпается, растет, меньше спит, соответственно, ей надо больше уделять времени. Памперсами занимаемся мама, но в ответственный момент я отвлекаю малышку», — признался певец.

Меладзе подчеркнул, что пока супруги самостоятельно справляются с уходом за дочерью. Однако пара не отказалась бы от помощи няни. По словам певца, семья уже рассматривала разных кандидатов на эту должность, среди них были и специалисты с высшим образованием в разных областях, со значительными спортивными или музыкальными достижениями.

«Я думаю, что нельзя брать такую хорошую няню на ее фоне, мы, как родители, можем померкнуть. Ребенок скажет: «Не нужны мне такие родители!» — пошутил Мелдазе. Джанабаева добавила, что идеальный кандидат, по ее мнению, любит детей, ведет себя спокойно и уравновешенно.

У супругов уже есть два сына: Константин и Лука. У Меладзе также появились на свет три дочери в предыдущем браке с Ириной Меладзе: Арина, Инга и Софья.