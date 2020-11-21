Собчак раскритиковала призвавшего к бойкоту новогодних шоу Меладзе

Журналистка и блогерша Ксения Собчак высказалась на тему бойкота новогодних телевизионных шоу, к которому ранее призвал певец Валерий Меладзе. Собчак раскритиковала его предложение в выпуске передачи «Осторожно: Новости» на своем YouTube-канале. Журналистка назвала бойкот «голубых огоньков» не просто жесткой, а по-настоящему жестокой мерой.

«Неужели весь год мы напрасно ждали этот бал сатаны? И что, теперь не будет Киркорова, ровным слоем размазанного по всем каналам? Никто не изуродует наши любимые сказки переделанной попсой?» — с иронией заметила Собчак.

По мнению блогерши, отказ от подобных шоу лишил бы всю страну Нового года. В последовавшей дальше юмористической песне Собчак даже сравнила Меладзе с Гринчем — героем американской детской сказки, который украл Рождество.

«Пожалуйста, давайте помнить о наших традиционных ценностях и скрепах. Пусть не гаснет без времени "голубой огонек"», — заключила телеведущая.

В середине ноября Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам.

Вскоре певец отказался от первоначальной идеи, засомневавшись в том, что подобный протест может быть популярен среди артистов. Эстрадный исполнитель признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку». Тем не менее некоторые его коллеги успели раскритиковать предложение о бойкоте новогодних шоу.