Винокур раскритиковал призвавшего к бойкоту новогодних шоу Меладзе

Народный артист России Владимир Винокур раскритиковал певца Валерия Меладзе, призвавшего музыкантов к бойкоту новогодних шоу из-за запрета выступлений на фоне пандемии коронавируса. Слова Винокура приводит сайт телеканала «Звезда».

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», — отметил Винокур.

При этом он согласился с Меладзе в том, что государству следует обратить внимание на проблемы артистов, лишенных возможности выступать на протяжении нескольких месяцев из-за введенных ограничений.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь», — сказал Винокур, добавив, что на протяжении нескольких месяцев самостоятельно выплачивает зарплаты членам своей группы.

14 ноября Меладзе опубликовал в Instagram пост, в котором призвал артистов к бойкоту новогодних шоу. Так он надеется привлечь внимание властей и граждан к проблемам музыкантов, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Позднее певец отказался от своей идеи, посчитав, что она не будет пользоваться поддержкой среди артистов.