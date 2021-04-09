Подсчитана недвижимость Брежневой и Меладзе на Украине

Украинские журналисты подсчитали, какая недвижимость на Украине принадлежит певице Вере Брежневой и ее мужу, композитору Константину Меладзе. Супруги также владеют жилыми объектами в России и Италии. Об этом сообщает телеканал Кyiv Live.

Материалы по теме Королева кривой Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

По данным телеканала, Брежнева в документах на недвижимость подписывается фамилией своего первого официального супруга бизнесмена Михаила Кипермана. Она владеет в Киеве пентхаусом площадью 70 квадратных метров. Певица приобрела объект в 2013 году. Риелторы предположили, что артистка потратила на ремонт 350 тысяч долларов.

Меладзе владеет дачей с трехэтажным домом в городе Украинка Киевской области. Участок оборудован собственным выходом к заливу Днепра, причалом для яхт и теннисным кортом. В центре Киева композитору принадлежит трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Бульвар Фонтанов» и еще одно жилье за 825 тысяч долларов (более 63,7 миллиона рублей) в высотном здании. Брежнева также владеет двумя коммерческими помещениями в Печерском районе и пятикомнатной квартирой в дореволюционном доме на улице Десятинной.

В декабре 2020 года Брежнева показала на видео интерьер гостиной в своем роскошном особняке. Подписчики певицы увидели, что комната разделена на несколько зон и соединена со столовой. Дизайн выполнен в пудровом и бежевом тонах с акцентами в виде бархатных подушек и штор светло-оливкового оттенка. Помещение также оборудовано несколькими уровнями освещения.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru