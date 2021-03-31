Вера Брежнева порадовала подписчиков снимком в бикини

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась откровенным снимком и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram в среду, 31 марта.

Певицу запечатлели на пляже с распущенными волосами на фоне моря и шезлонгов. На размещенном кадре она позирует в бикини черного цвета и парео, повязанном на бедрах. В качестве аксессуаров она выбрала панаму, солнцезащитные очки и колье.

«Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления!» — подписала пост исполнительница. Известно, что 30 марта старшая дочь Брежневой Соня Киперман отметила 20-летие.

Публикация, которая набрала 64 тысячи лайков, восхитила поклонников знаменитости. «Красотка», «Я люблю тебя», «Великолепная Вера», «Неповторимая», «Невероятная красотка», «Просто шикарна», — комментировали фанаты.

Ранее в сентябре 2020 года подпись 19-летней дочери Брежневой под фото в купальнике озадачила подписчиков. Соня Киперман опубликовала снимок в бикини со словами «Медовый месяц», однако через несколько секунд девушка сменила ее. Пользователи предположили, что дочь исполнительницы вышла замуж в Америке.