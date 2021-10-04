Названа площадь самой маленькой квартиры в Москве

В Москве впервые появились микроапартаменты площадью менее десяти метров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства «Метриум».

Речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Он включает в себя четыре жилых корпуса, в которых в основном расположены студии средней площадью 16,7 квадратных метров, а также апартаменты-рекордсмены площадью девять «квадратов».

Материалы по теме Морской бой. Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России? Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле?

Микроквартиры пока не выставлены на продажу, однако уже сейчас одна из наиболее «компактных» студий, которые уже доступны к приобретению, площадью 12 квадратных метров, продается за 3,2 миллиона рублей. По данным аналитиков, на текущий момент это самый доступный вариант жилья в пределах МКАД на первичном рынке Москвы.

По мнению экспертов, появление таких студий и растущий на них спрос связаны с резким скачком цен на жилье в столице. По словам директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, средняя стоимость жилья в третьем квартале 2021 года выросла на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, отмечает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин, все больше покупателей приобретают жилье в столице не для жизни с семьей, а в качестве инвестиции.

Первые мини-студии появились в Москве в 2013 году, их площадь составляла 17,9 квадратных метров. Тенденцию к уменьшению средней площади квартир отмечают аналитики по всему миру: микростудии площадью меньше десяти «квадратов» появились в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия.

Ранее стало известно, что в отреставрированном здании бывшего универмага La Samaritaine, расположенном в одном из самых дорогих районов Парижа, появилось 96 государственных квартир для арендаторов с низким и средним доходом. Студию можно снять за 430 евро (504 доллара), по цене московской «однушки».

