В Париже появились квартиры с видом на Лувр по цене московской «однушки»

В отреставрированном здании бывшего универмага La Samaritaine, расположенном в одном из самых дорогих районов Парижа, появилось 96 государственных квартир для арендаторов с низким и средним доходом. Студию можно снять за 430 евро (504 доллара), по цене московской «однушки». А квартира с тремя спальнями обойдется арендатору в 929 евро (1087 долларов), сообщает Bloomberg.

Эксперты считают, что апартаменты в La Samaritaine стали самым «элитным» социальным жильем в мире. Бывший универмаг является достопримечательностью времен французской Прекрасной эпохи, продлившейся с семидесятых годов XIX века по 1914 год. Он открылся в 1870 году и расположен на участке с видом на Сену, всего в нескольких сотнях метров от центра Парижа. Теперь в нем оборудовали просторные квартиры, где с балкона открывается вид на Эйфелеву башню, базилику Сакре-Кер и Лувр. Рыночная арендная плата за такую жиплощадь составляет несколько тысяч евро. La Samaritaine открылся после реконструкции в июне 2021 года и теперь представляет собой комплекс, вмещающий не только государственное жилье, но и роскошный отель Le Cheval Blanc, офисы и детский сад. В здании появилось несколько дополнительных этажей, где и располагаются новые квартиры. Арендаторы отметили, что их жилье в La Samaritaine не только безопасное и недорогое, но и предоставляет доступ к лучшим школам и общественным удобствам города.

Проект в La Samaritaine на 23,7 миллиона евро (27,7 миллиона долларов) был частью плана администрации мэра Парижа Анны Идальго. Целью проекта стало увеличение количества доступных домов в столице, а также предотвращение дальнейшей социальной сегрегации — разделения Парижа на «богатые» и «бедные» районы. Инициатива Идальго не стала для Франции новшеством: с 2000 года в стране действует национальный «Закон о солидарности и обновлении городов». Реформа предусматривает, что французские города, в которых доля госжилья составляет менее 20 процентов жилищного фонда, должны платить специальный налог. В 2025 году квоту увеличат до 25 процентов. Исследование Urban Institute показало, что мера оказалась эффективной и количество доступных квартир в стране выросло.

Власти Парижа стремятся не только выполнить количественный план, но и «перебалансировать долю социального жилья», как выразился глава жилищного департамента Парижа Ян Броссат, чтобы в богатых западных районах города появилось больше государственных квартир. Помимо недавнего открытия 96 объектов в La Samaritaine, в декабре 2020 года в Париже было представлено два новых жилых комплекса — один рядом с Люксембургским садом, а другой в эксклюзивном 16-м округе города, на участке, экспроприированном у дяди президента Сирии Башара Асада.

Тем не менее проблема доступности жилья в Париже остается весьма сложной. В декабре 2020 года список ожидания на получение государственных квартир включал 260 тысяч человек. Вместе с тем стоимость квадратного метра нового жилья во французской столице выше, чем в любом другом крупном городе Европы. Поэтому число социальных апартаментов, появившихся в дорогих кварталах города в рамках реформ, пока является скорее символическим. Новые квартиры пока покрывают лишь незначительную часть спроса на соцжилье в Париже, но план городских властей не дает центру города превратиться в исключительную прерогативу богатых, считают эксперты.

В столице Германии жилищный вопрос также обрел актуальность в преддверии парламентских выборов. На недавнем референдуме более 56 процентов жителей Берлина поддержали идею национализации жилищного фонда.