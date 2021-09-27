Берлинские рантье выступили против национализации квартир

Две крупнейшие компании Берлина, занимающиеся сдачей квартир в аренду — Vonovia и Deutsche Wohnen — выступили против инициативы национализации жилья, находящегося в их собственности. На референдуме 27 сентября граждане поддержали экспроприацию квартир у концернов-рантье из-за стремительно растущей арендной платы, пишет Bloomberg.

Хотя эта мера не является юридически обязательной, в случае ее применения в общественную собственность будет передано около 226 тысяч квартир, из которых 100 тысяч принадлежат гиганту Deutsche Wohnen. Обязательство понесут концерны-рантье, которые сдают в аренду более трех тысяч объектов недвижимости. Неясно, будет ли следующее правительство реализовывать план после парламентских выборов, так как передача квартир в общественную собственность может привести к длительным судебным разбирательствам и расходам на миллиарды евро. Компания-рантье Vonovia заявила, что референдум говорит о необходимости поменять ситуацию на берлинском рынке жилья, но экспроприация только усугубит положение. «Не будет построено ни одной новой квартиры, и инвестиции в модернизацию [жилищного фонда] остановятся», — говорится в заявлении компании. Deutsche Wohnen заявила, что не ожидает реализации этой задумки и что такой шаг будет неконституционным.

Кандидат в парламент от социал-демократической партии Франциска Гиффи заявила, что результаты референдума необходимо уважать, но национализация не приведет к строительству новых квартир и не решит более широкий жилищный вопрос. «Это призыв к парламенту подготовить законопроект и провести соответствующую правовую оценку», — сказала она в интервью телекомпании ARD. — «Мы не сможем этого сделать, если это не конституционно». Самый сложный вопрос заключается в том, сколько власти заплатят рантье за передачу права собственности, так как сторонники предложения призывают их взять на себя возмещение расходов компаниям. Противники утверждают, что реализация этой меры повлечет огромные затраты — от 29 миллиардов евро (34 миллиарда долларов) до 39 миллиардов евро (45,6 миллиарда долларов), в то время как эти средства могут быть направлены на другие проекты.

После Второй мировой войны социальное жилье в Германии постепенно начали приватизировать частные компании. Некоторое время после падения Берлинской стены в 1989 году цены на квартиры в немецкой столице были весьма умеренными. Однако экономика города активно развивалась, и вместе с тем росло население города. В Берлин массово переезжали студенты и трудовые мигранты — как из других городов, так и из-за рубежа — на фоне потребности в высококвалифицированных кадрах и простых рабочих. При этом новое соцжилье строилось медленно, а застройщики начали активно сооружать дома повышенной комфортности или бизнес-класса, привлекая множество инвесторов, в том числе иностранных.

Эти факторы подогревали рост цен на недвижимость. В результате за последние семь лет средняя арендная плата взлетела на 71 процент, а в некоторых районах — на 100-150 процентов, что вызвало недовольство столичного населения. Обеспокоенность нарастала в течение нескольких лет, и в 2019-м в ряде немецких городов прошли массовые демонстрации в поддержку экспроприации. Вопрос снова обрел актуальность перед парламентскими выборами. Сторонники идеи утверждают, что правительство справится с контролем роста цен на жилье лучше, чем компании. «Мы, берлинцы, решили, что никому нельзя позволять спекулировать нашими квартирами», — заявила пресс-секретарь организаторов референдума Джоанна Кусиак. Ранее в сентябре власти Берлина приняли решение выкупить у Vonovia и Deutsche Wohnen 14 750 квартир в рамках сделки по слиянию компаний.