Немцы дадут новую жизнь аэропорту времен холодной войны

Бывшему аэропорту Тегель, который работал в Германии со времен холодной войны, дадут новую жизнь, реконструировав в жилой комплекс с заповедником и университетским технопарком. Проект обещает стать самым масштабным в Берлине за последние три десятилетия, пишет Bloomberg.

Преображением воздушной гавани, которая перестала принимать авиалайнеры осенью 2020 года и во время пандемии использовалась как центр вакцинации, займется государственная компания Tegel Projekt. На территории в пять миллионов квадратных метров появится жилой квартал, куда можно будет заселить десять тысяч человек, технологический парк Urban Tech Republic, в котором смогут жить и учиться пять тысяч студентов и работать 20 тысяч человек.

Проект будет «зеленым» и энергоэффективным. Половину площади займет природный заповедник, поливать который станут накапливаемой дождевой водой. В строительстве планируют использовать только экологически чистые материалы. Уже продумана транспортная инфраструктура. Сначала по территории пустят электрические автобусы, затем построят трамвайные пути, организуют велодорожки. Личным авто въезд на территорию квартала запретят.

Первые дома на месте бывшего аэропорта появятся к 2027 году. Начнется реконструкция после того, как объект официально перейдет в собственность Tegel Projekt, ориентировочно, в начале августа 2021 года. На проект потратят около 8 миллиардов евро (9,5 миллиарда долларов) государственных и частных инвестиций.

Германия преуспела в реконструкции старых зданий. Подобные архитектурные решения, как правило, обходятся городам на треть дешевле новостроек. С появлением квартала на месте аэродрома немецкие власти также рассчитывают продвинуться в решении проблем с жилищным кризисом, который охватил и другие страны Европы и США.

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