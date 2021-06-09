Шеф-повар «Адской кухни» задумал снести часть дома за миллионы фунтов

Известный британский шеф-повар и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи задумал снести часть своего дома в Лондоне, на который потратил семь миллионов фунтов стерлингов. Он решил провести внутри масштабный ремонт, сообщает The Sun.

Рамзи представил местному совету план реконструкции жилья. Он хочет снести пристройку первого этажа, а в подвале оборудовать световую шахту со стеклянной крышей, через которую в помещение будет проникать солнечный свет. В подвале будет современный дизайн. Там разместятся спортзал, спальня, зона для хранения вина, душевая и подсобные помещения.

В случае утверждения плана реконструкции в общей сложности к дому добавятся 76 квадратных метров. Согласно предварительному расписанию, ремонт планируют закончить меньше, чем за год — с сентября 2021 года по декабрь 2022-го.

В августе 2020 года Рамзи показал в Instagram-аккаунте свой новый бассейн. Шеф-повар опубликовал фотографию, на которой он вместе с ребенком стоит напротив прозрачного резервуара. Появление бассейна завершило очередной этап строительства на участке, который Рамзи приобрел в 2015 году.