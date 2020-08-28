Шеф-повар «Адской кухни» похвалился в сети новым бассейном

Известный британский шеф-повар и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи похвалился в сети своим новым бассейном. В своем аккаунте в Instagram он выложил фотографию, на которой он стоит на фоне прозрачной постройки, заполненной водой, и держит своего маленького сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Бассейн Рамзи возведен в самом центре участка. Одна его стена полностью прозрачная, а две другие облицованы каменной кладкой. К нему ведет отдельная дорожка через сад, по которой можно спуститься на берег. Этот бассейн завершил очередной этап строительства на участке, приобретенном Рамзи еще в 2015 году. Помимо бассейна на вершине утеса также располагается новый дом в стиле минимализм с окнами от пола до потолка.

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Известно, что Рамзи купил участок за 4,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 435 миллионов рублей). Однако после начала строительства у шеф-повара начались проблемы. Дело в том, что до 2015 года на этой территории располагался старинный особняк 1920-х годов. Рамзи принял решение снести его ради нового дома. Этим поступком он разозлил некоторых местных жителей, которые обвинили шефа в разрушении уникального вида и даже написали обращение в администрацию. В итоге в действиях Рамзи не нашли ничего противозаконного и подтвердили, что он получил разрешение на снос особняка.

В апреле 2020 года Гордон Рамзи рассказал, как приготовить идеальную яичницу-болтунью. Секрет в том, что он добавляет специи в конце готовки. По мнению знаменитого шефа, многие солят яичницу слишком рано, из-за чего она получается водянистой. Рамзи подает болтунью с бездрожжевым хлебом, разогретым в тостере, шляпками грибов и гроздью маленьких помидоров, жареных на сковородке.

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