Пользователи сети обругали знаменитого повара за чересчур маленькую порцию блюда

Британский шеф-повар и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи поделился фотографией ужина из своего ресторана, в результате чего был обруган в соцсетях за чересчур маленькую порцию. Соответствующая дискуссия развернулась под его публикацией в Instagram.

На размещенном кадре знаменитый телеведущий запечатлел жаркое, которое он подает в своем ресторане Savory Grill в Лондоне, как часть комплексного меню из двух позиций за 40 фунтов стерлингов (3 920 рублей).

«Абсолютно потрясающе», — прокомментировал свое блюдо Рамзи, в то время как подписчиков повара озадачило содержимое его тарелки. Более того, фанаты принялись критиковать размер представленной им порции. «А где остальное?», «Ошибка 404. Обрезки не найдены», «Как можно наесться тремя картофелинами, тремя микро-морковями, капелькой брокколи и ломтиком жареного мяса? Просто любопытно», «Это что, детская порция?», «После этого нужно будет сходить в Макдоналдс», — высказывались они.

Ранее в сентябре Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной пасты «аль денте». По его словам, степень готовности макарон можно определить пальцами. Рамзи настаивает, что готовить это блюдо надо строго по времени, и предлагает воспользоваться таймером.