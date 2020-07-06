Официантка раскрыла траты известных гостей VIP-ресторанов Москвы

Официантка Алина Волкова, 15 лет проработавшая в ресторанном бизнесе, раскрыла траты известных гостей VIP-ресторанов. В беседе с «Московским комсомольцем» она заявила, что на некоторых мероприятиях столы «ломились от яств».

По словам женщины, на очередном празднике в честь «уважаемого человека», имя которого не называется, замена блюд должна была происходить каждые полчаса. На столах можно было наблюдать карпаччо из лангустинов, черную икру, фаланги краба, ассорти сашими, всевозможные салаты и блюда традиционной кухни.

«Мужчины были в смокингах, женщины в вечерних платьях в пол. От обилия бриллиантов солнечные зайчики на стенах и окнах безостановочно неслись в безудержном танце», — приводятся отрывки из рукописей Волковой.

Всю еду, даже нетронутую, уносили со столов и выбрасывали после очередной замены блюд. «На мойке стоял сервис-менеджер и все выбрасывал. Черная икра, лангустины, сашими из тунца блюфин, все летело в помойку! Мы забирали на раздаче все новые и новые блюда, а в соседнюю дверь уже заходили ребята, чтобы выбросить очередную партию свежайших продуктов», — вспоминает Волкова.

После этого в ходе развлекательной программы мужчины бросали деньги пачками на сцену, где танцевали этнические артисты. Женщина уточняет, что все вокруг было покрыто долларами и евро. В это время гости кружили в танце и смеялись. На подобных мероприятиях выступали Дима Билан, Лайма Вайкуле, Анне Вески, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров и Алла Пугачева.

Кроме того, Волкова поделилась воспоминаниями о «бесконечных ночных оргиях» в ресторанах, после которых все помещение было «разбито и замызгано». «Диваны прожжены сигарами и продавлены телками, которые прыгали на них всю ночь. Столы, как старые ветераны, были покрыты шрамами и вмятинами», — отмечает она.

Официантка также рассказала о других трудностях работы в ресторанном бизнесе. По ее словам, претендент на эту должность должен быть стройным и обаятельным, при этом девушки в этой сфере встречаются редко. Это объясняется тем, что работа физически и эмоционально тяжелая.

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