В Пензе реконструируют планетарий

Реконструкция планетария в Пензе начнется в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил ТАСС.

Стоимость работ составит 351,9 миллиона рублей. Из федерального бюджета на реконструкцию здания планируется выделить 175,97 миллиона рублей.

В рамках реконструкции будут заменены и восстановлены все конструкции здания и инженерные коммуникации. Заведение оснастят современным оборудованием, а территория вокруг него будет благоустроена. Работы продлятся три года.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.