В Псковской области отчитались о выполнении нацпроекта «Культура»

Национальный проект «Культура» в 2020 году выполнен в Псковской области на 99 процентов. Об этом сообщила руководительница регионального комитета по культуре Жанна Малышева, передает «Псковское информационное агентство».

Малышева отметила, что наращивание объемов средств федерального бюджета, привлеченных для реализации нацпроекта в области — одно из главных достижений года. По ее словам, в 2019-м на программы национального проекта региону выделили 43 миллиона рублей, в 2020-м — 86 миллионов рублей, а в 2021 году Псковская область может получить на их реализацию более 130 миллионов рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.