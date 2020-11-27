Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей

Бюджет национального проекта «Культура» до 2024 года увеличен на 13 миллиардов рублей. Об этом объявила министр культуры России Ольга Любимова, передает РИА Новости.

Глава Минкульта заявила, что увеличение объема финансирования — «большая радость». Она добавила, что теперь бюджет нацпроекта составляет 140,5 миллиарда рублей, в него включили ремонт детских школ искусств, господдержку лучших учреждений культуры и их сотрудников в сельской местности, а также стипендии для творческих деятелей. Также были увеличены субсидии на строительство и модернизацию сельских домов культуры, создание модельных библиотек, покупку автоклубов и ремонт детских театров.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.