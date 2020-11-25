В 2021 году Владимирская область закупит четыре автоклуба для районных домов культуры. Об этом сообщила глава департамента культуры региона Алиса Бирюкова, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Автоклубы поступят в четыре районных дома культуры. Их приобретут на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура».

«Наличие собственного транспорта позволяет работникам культуры организовать гастрольную деятельность по районам. Причем там будет и современный экран, и звуковое оборудование, и раскладная сцена», — отметила Бирюкова.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.