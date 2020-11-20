В Пермском крае отчитались о выполнении нацпроекта «Культура»

Пермский край в 2020 году выполнит показатели национального проекта «Культура» на 100 процентов. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, прибывшая в регион в рамках рабочей поездки, пишет ТАСС.

«У нас будет стопроцентное освоение по Перми. Мы очень благодарны региону и его руководству», — подчеркнула Любимова, добавив, что 2020-й оказался «сложнейшим годом для всех».

Отмечается, что край получил субсидии на оснащение десяти детских школ искусств, приобрел три автоклуба и открыл пять модельных библиотек. Модернизация еще трех библиотек будет завершена до конца года.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.