Власти Хабаровского края запланировали ремонт музыкального театра

Власти Хабаровского края запланировали капитальный ремонт музыкального театра в Хабаровске за счет средств нацпроекта «Культура». Соответствующее предложение было направлено в министерство культуры России, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Проектно-сметная документация на капремонт здания Хабаровского краевого музыкального театра была подготовлена еще в 2019 году. Власти предложили провести работы в 2023-м и 2024 году.

Отмечается, что в 2021 году на средства нацпроекта «Культура» будет отремонтирован Театр юного зрителя в Хабаровске.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.