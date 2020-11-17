Бурятия подготовила 300 специалистов в сфере культуры

Около 300 сотрудников учреждений культуры Республики Бурятия прошли курсы повышения квалификации в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство культуры.

Отмечается, что в 2019-м курсы прошли более 100 человек, в 2020-м — около 200 специалистов. Речь идет о сотрудниках районных ДК, библиотеках и других культурных учреждений. Их дистанционно обучали преподаватели Московской государственной академии хореографии, Дальневосточного института искусств, Санкт-Петербургского института культуры и Московского государственного института культуры и Кемеровского государственного института культуры.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.