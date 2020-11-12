В свердловском поселке отремонтировали дом культуры

В поселке Рудничный, Свердловская область, состоялось открытие дома культуры «Горняк», отремонтированного в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На капитальный ремонт здания, построенного в 1938 году, а также на благоустройство территории вокруг него было выделено 3,9 миллиона рублей. Отмечается, что для поселка, в котором проживают четыре тысячи человек, ДК «Горняк» является культурно-просветительским центром — в нем расположены библиотека и детская музыкальная школа, а также проводятся классы детской художественной школы.

Замглавы министерства культуры области Сергей Радченко, комментируя открытие дома культуры, заявил, что реконструкция учреждения — «не просто укрепление материально-технической базы, это вклад в человеческий капитал, создание условий для творчества и развития человека».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.