Школа искусств в Николаевске-на-Амуре получит новые музыкальные инструменты

Детская школа искусств города Николаевск-на-Амуре в Хабаровской области получит новые музыкальные инструменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Морозову, главу отдела культуры администрации Николаевского района.

Обновление оборудования учебного учреждения пройдет в рамках реализации национального проекта «Культура». На новые музыкальные инструменты, оборудование и методические материалы школа получит четыре миллиона рублей.

Отмечается, что в единственной в городе школе искусств учатся около 200 детей. Всего в Николаевске-на-Амуре проживают около 18 тысяч человек.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.