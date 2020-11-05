В Свердловской области открыли пять виртуальных концертных залов

Пять виртуальных концертных залов открылись в Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом в региональном министерстве культуры сообщили ТАСС.

Отмечается, что виртуальный зал в Верхнем Тагиле был оснащен за счет средств из федерального бюджета. Объем финансовой поддержки составил миллион рублей.

Еще четыре зала, созданные за счет регионального бюджета, открылись в домах культуры в поселках Пелым и Мартюш, а также в селах Покровское и Колчедан.

Создание виртуальных концертных залов в России проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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