В Кировской области откроют пять модельных библиотек

Пять модельных библиотек откроют в Кировской области в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что в учреждениях появится новое мультимедийное оборудование, будет обновлен книжный фонд, пройдет реконструкция помещений. Речь идет о центральных библиотеках Верхнекамского, Малмыжского и Слободского районов, а также об Октябрьской библиотеке Мурашинского района и Искровской библиотеке котельнического района.

По словам министра культуры области Татьяны Мазур, реконструкция библиотек стала возможной благодаря увеличению федерального финансирования создания библиотек нового поколения на 410 миллионов рублей в 2021 году.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.