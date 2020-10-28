Власти направят восемь миллиардов рублей на оборудование школ искусств

Власти направят более восьми миллиардов рублей на оборудование для школ искусств и музыкальных школ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Средства выделят в рамках реализации национального проекта «Культура». «Также поставлена задача привести в порядок здания школ, нуждающихся в ремонте», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, предлагается зафиксировать особый статус музыкальных и художественных учебных учреждений в системе образования России.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.