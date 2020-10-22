Еврейская автономная область получила первый сценический комплекс в рамках реализации нацпроекта «Культура». Его установят в Биробиджанской областной филармонии, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что на комплекс из федерального бюджета было выделено около 30 миллионов рублей. В него входят уличная сцена, LED-экраны и звуковое оборудование. Экраны могут быть при надобности перемещены, поэтому сцена будет работать на улице во время летних концертов.

До закупки власти региона арендовали сцену и экраны в Хабаровском крае. Новый комплекс планируют использовать на всех праздничных мероприятиях после снятия ограничений из-за коронавируса.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.